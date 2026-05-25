Пространство возле «Газпром Арены» получило название «Площадь Зенита»

В Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, в рамках которого пространство возле стадиона «Газпром Арена» получило название «Площадь Зенита».

«Торжественная церемония открытия состоялась 25 мая 2026 года — в день 101-летия петербургского клуба.

В мероприятии приняли участие председатель совета директоров клуба Елена Илюхина, председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов, директор «Газпром»-Академии Анатолий Давыдов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

27 ноября 2025 года в Петербурге состоялось заседание городской топонимической комиссии, на котором было принято решение о том, что пространство рядом с «Газпром Ареной», ограниченное Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, следует назвать «Площадью Зенита». В мае 2026 года решение о присвоении площади имени было подписано губернатором Петербурга», — сказано в телеграм-канале клуба с берегов Невы.

