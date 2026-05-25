«Весной «Спартак» совершенно поменялся». Рахимов — о работе Карседо

Бывший тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал работу Хуана Карлоса Карседо на посту тренера московского «Спартака». В воскресенье, 24 мая, команда под руководством Карседо завоевала Фонбет Кубок России, одержав победу над «Краснодаром» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.) на стадионе «Лужники».

«Весной «Спартак» совершенно поменялся. Если говорить о целом сезоне, то он был неровный. Но весеннюю часть они провели на очень хорошем уровне. Мы увидели какие‑то новые детали в тактическом построении игры, когда они владели мячом.

Мы понимаем, что Барко — это футболист, который может создать определённое преимущество. Также Солари заиграл на совсем другом уровне», — сказал Рахимов в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года. Контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.