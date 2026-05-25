РФС поздравил «Зенит» с наступившим 101-летием

Российский футбольный союз в телеграм-канале опубликовал поздравление в адрес санкт-петербургского «Зенита», которому сегодня, 25 мая, исполняется 101 год со дня основания.

«Зениту» – 101 год! Поздравляем один из самых титулованных клубов России с днём рождения:

• 11 золотых медалей чемпионата России;

• 5 Кубков страны;

• победа в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Желаем команде дальнейшего развития и новых побед!» — сказано в сообщении РФС.

«Зенит» по итогам завершившегося сезона-2025/2026 стал чемпионом России, опередив в итоговой турнирной таблице «Краснодар» на два очка. Для сине-бело-голубых это седьмой чемпионский титул за последние восемь лет.