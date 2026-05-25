Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал условие, при котором команда может стать чемпионом России.

— Моё мнение, пять-шесть лет они уже играют по схеме: один матч выиграют, один проиграют. Перед сезоном я уже говорил: «Если у «Спартака» каждые три месяца будет новый тренер, то они станут чемпионами».

— Вы придерживаетесь сейчас этого мнения?

— Да, я придерживаюсь. Они два-три месяца играют при новом тренере, потом всё. Они, видно, на него кладут и начинают ерундой заниматься, — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка за 30 матчей. Также красно-белые стали обладателями Кубка России.