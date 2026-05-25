Ледяхов: «Спартак» заслуженно выиграл Кубок России и выглядел лучше «Краснодара»

Российский тренер и экс-игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победе красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Игра была очень насыщенная во всех отношениях. Было много фолов в начале матча, когда команды боролись за инициативу. Потом главный судья справился с давлением. Судейство не помешало игре и развитию событий. «Спартак» заслуженно победил и выглядел получше, чем «Краснодар». В организации игры красно-белые выглядели лучше и создали больше голевых моментов.

Команда заслуженно выиграла Кубок по серии пенальти. Всё было продумано. Карседо выпустил Помазуна на серию пенальти. Тренер знает качества этого вратаря и то, что он очень хорош в отражении 11-метровых ударов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, одолев в финале московское «Динамо» (2:1).