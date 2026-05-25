Бастони, интересовавший «Барселону», согласился на переход в «Реал» — The Touchline

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони выразил готовность перейти в мадридский «Реал», сообщает The Touchline в соцсети. Ранее стало известно о заинтересованности в игроке со стороны тренера Жозе Моуринью, который, вероятно, в скором времени возглавит мадридский клуб.

Ранее интерес к защитнику проявила «Барселона», однако сине-гранатовых останавливает цена на игрока в размере € 70 млн. В свою очередь, «сливочные» могут заплатить эту сумму.

В закончившемся сезоне Бастони принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил два гола и оформил шесть ассистов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн. Срок действия трудового договора футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам сезона-2025/2026 Бастони в составе «нерадзурри» стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.