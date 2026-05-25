Гвардиола рассказал, чему посвятит себя после ухода из «Манчестер Сити»

Тренер Хосеп Гвардиола, который ранее покинул «Манчестер Сити», ответил, чем планирует заняться после ухода из клуба.

«Есть дела, которые я ещё не сделал, но хочу этого. Пока жив мой отец, я хотел бы проводить с ним больше времени. Это касается и моих детей… И многих других моментов. Здорово, что у меня есть возможность принимать решения, поэтому я так и решил.

Я люблю свою работу, но хочу заниматься и другими вещами. На это уйдёт какое-то время, не знаю, сколько именно это продлится. Мне нравится учиться новому, поскольку это процесс. Всё довольно просто.

Прямо сейчас жизнь даёт замечательные возможности заниматься многими вещами. Раньше не было возможности путешествовать так часто. А ещё я не хожу на концерты, в театры, в кино. Я пропускаю много тех мероприятий, которые хотел бы посетить. Мне хочется научиться жить по-новому.

Хочу посвятить себя многим начинаниям, воплотить то, о чём думаю. Разумеется, я и дальше буду следить за футболом и смотреть матчи моего «Манчестер Сити», моей «Барселоны», моей «Баварии». Я буду смотреть ключевые игры. Футбол — важная часть моей жизни, я не могу от него отказаться. Мне просто нужен перерыв», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

