Ледяхов: Боселли лишил «Краснодар» чемпионства и Кубка России

Российский тренер и экс‑игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил итоги сезона для «Краснодара». В воскресенье, 24 мая, в Суперфинале Фонбет Кубка России между «быками» и красно-белыми победу одержала московская команда (1:1; 4:3 пен.). По итогам сезона-2025/2026 Мир РПЛ «Краснодар» занял второе место.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Мусаев правильно говорит, что «Краснодару» не хватило людского ресурса для завоевания чемпионства и Кубка России. Всё-таки у них ограниченный состав. Многие матчи пропустили ведущие игроки из-за травм. В игре с «Динамо» они упустили чемпионство. Боселли лишил команду и одного, и второго трофея, промазав с пенальти.

Для «Краснодара» второе место в РПЛ и то, что они дошли до Суперфинала Кубка — это очень хорошо для клуба. Нельзя говорить, что сезон провальный. Команда существует всего 18 лет. Это не «Спартак», ЦСКА и «Зенит», которым уже по 100 лет», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

