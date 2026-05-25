Опубликована заявка сборной Канады на чемпионат мира — 2026

Канадская футбольная ассоциация на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас»), Дейн Сент-Клер («Интер Майами»).

Защитники: Зорхан Бассонг («Спортинг Канзас-Сити»), Мойзе Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Олимпик» Марсель), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Джейми Найт-Лебель («Бристоль Сити»), Ричи Ларьи («Торонто»), Ральф Присо («Ванкувер Уайткэпс»), Нико Сигур («Хадук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»).

Полузащитники: Али Ахмед («Норвич Сити»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матьё Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стивен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («УАНЛ Тигрес»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Джейден Нельсон («Остин»), Хонатан Осорио («Торонто»), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуа»), Дэниел Джеббисон («Борнмут»), Кайл Ларин («Мальорка»), Тани Олувасейи («Вильярреал»), Джейсен Расселл-Роу («Тулуза»).

На чемпионате мира — 2026 сборная Канады сыграет в группе B с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.