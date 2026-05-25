«Спартак» опубликовал речь Карседо на тренировке перед Суперфиналом Кубка России

«Спартак» опубликовал речь главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо, произнесённую для игроков команды, перед Суперфиналом Кубка России, в котором москвичи одержали победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Вы видите этот стадион. Как мы и говорили до этого, это самая важная игра сезона. Почему? Потому что все остальные команды хотели бы завтра быть здесь. Парни, мы уже сыграли во всех финалах. Вы обыграли «Локомотив». Вы обыграли «Зенит» и ЦСКА. Это всё были финалы. Если бы вы не выиграли эти финалы, мы бы тут не стояли.

И самое главное – визуализировать и позитивно мыслить. Я действительно верю, мы все правда верим, что завтра мы отпразднуем одну большую победу с нашими болельщиками. Мы играли дома. Мы играли хорошо, а завтра этот стадион станет красно-белым, парни. Это должно стать нашей силой. Нужно выложиться на все 100% и выиграть этот трофей.

Думайте и мечтайте о победе сегодня, потому что завтра мы выиграем этот трофей, ребята. Мы выиграем этот трофей. Мы выиграем этот трофей. Я вам говорю: завтра мы все будем здесь праздновать этот трофей. Это то, что у меня в голове и должно быть в ваших. Сделайте это завтра, хорошо?» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, одолев в финале московское «Динамо» (2:1).