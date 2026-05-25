«Вы жёлтую покажите». Хлестов рассказал, как пропустил выезд «Спартака» на Дальний Восток

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал, как пропустил выездные игры красно-белых в чемпионате России на Дальнем Востоке.

«Раньше было две жёлтые карточки – пропускаешь игру. Не знаю, какой год, у нас Владивосток и Хабаровск были в Высшей лиге. И мы играем в «Лужниках» с кем-то игру, а у нас следующий выезд в Хабаровск и Владивосток. Первый тайм сыграли, выходим на второй тайм, судья идёт рядом. Я говорю: «Товарищ судья, я сейчас ударю кого-нибудь, Вы мне жёлтую покажите». Чтобы туда не лететь. Я там кого-то ударил, он мне — жёлтую. Я такой: «Фу, слава богу!» — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Хлестов выступал за «Спартак» с 1989 по 2000 год, а также в 2002 году. В составе красно-белых защитник семь раз выигрывал чемпионат России и четырежды завоёвывал Кубок страны.