Костромской «Спартак» назначил Рината Билялетдинова главным тренером команды

Костромской «Спартак» объявил о назначении Рината Саяровича Билялетдинова на пост главного тренера.

Билялетдинов — советский и российский футболист, который в сезоне-1977/1978 выступал за костромской клуб. В 2010 году он получил звание «Заслуженный тренер России» за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах Премьер-лиги и Первого дивизиона.

В своей тренерской карьере Билялетдинов работал с различными командами, включая московские «Локомотив» и «Локомотив-2», сборную России группы «Б», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», подмосковные «Олимп» и «Долгопрудный», казанский «Нэфис», а также подмосковные «Химки» и «Химки-2».

«Ринат Саярович, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.