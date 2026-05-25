Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Костромской «Спартак» назначил Рината Билялетдинова главным тренером команды

Костромской «Спартак» назначил Рината Билялетдинова главным тренером команды
Комментарии

Костромской «Спартак» объявил о назначении Рината Саяровича Билялетдинова на пост главного тренера.

Билялетдинов — советский и российский футболист, который в сезоне-1977/1978 выступал за костромской клуб. В 2010 году он получил звание «Заслуженный тренер России» за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах Премьер-лиги и Первого дивизиона.

В своей тренерской карьере Билялетдинов работал с различными командами, включая московские «Локомотив» и «Локомотив-2», сборную России группы «Б», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», подмосковные «Олимп» и «Долгопрудный», казанский «Нэфис», а также подмосковные «Химки» и «Химки-2».

«Ринат Саярович, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android