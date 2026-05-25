Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти в финале КР

«Спартак» опубликовал речь главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо, произнесённую для игроков команды, перед серией пенальти в матче Суперфинала Кубка России, в котором москвичи одержали победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.). На 90+4-й минуте Карседо произвёл замену голкиперов. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

«Парни, вы провели очень хороший матч. Но! Нужно сделать ещё один шажок. Мы выиграем эту игру! Мы выиграем этот матч!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, одолев в финале московское «Динамо» (2:1).