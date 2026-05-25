ШСК «Академические львы» и ШСК «Олимп» — чемпионы второго сезона «Родных игр»

Стали известны итоги «Родных игр», турнира, организованного футбольным клубом «Родина» и Московским центром воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы. Матчи финала по мини-футболу среди первых-вторых классов и по фиджитал-футболу среди третьих-четвёртых классов прошли в «Лужниках» 23 мая в рамках «Фестиваля школьного спорта».

Призёры турнира среди учащихся первых-вторых классов:

ШСК «Академические львы», школа 199; ШСК «Лидер-1420», школа 1420; ШСК «Ирбис», ГБОУДО ЦВР «Синегория».

Призёры фиджитал-футбола среди третьих-четвёртых классов:

ШСК «Олимп», школа 2109; ШСК «Академические львы», школа 199; ШСК «Феникс 1492», школа 1492.

«Я сам в семь лет первый раз пришёл в футбол. Детям нужно дать как можно больше шансов попробовать себя на каждом игровом уровне — от первых шагов, первых касаний мяча до выступления в профессиональных командах. Наша структура может дать это – у нас есть «Родные игры», футбольные секции рядом с домом, юношеские и молодёжные команды. Мы ждём как можно больше детей в «Родине». У нас лучшие технологии и лучшие поля в городе. У кого есть талант и любовь к футболу – это все к нам», — отметил инвестор в детско-юношеский футбол Сергей Ломакин.

Все участники школьных спортивных клубов, прошедшие в финальный этап турнира, были награждены подарочными комплектами и сертификатами на футбольную экипировку, а школы-победители соревнований получили возможность построить у себя на территории площадку для панна-футбола.