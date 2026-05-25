«Давно мы не играли с такими командами». Писарев — о матче сборной России с Египтом

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев сообщил о настроении игроков накануне товарищеского матча с командой Египта. Встреча состоится в четверг, 28 мая.

— Мы всей командой вчера были на Суперфинале Кубка России, атмосфера всем очень понравилась, и сама игра качественная была. Финал удался, и могу сказать, что радостно за «Спартак», но обидно за «Краснодар». Обе команды были достойны, однако вот эти драматические пенальти… Повезло, наверное, сильнейшим, и поэтому «Спартак» по праву стал обладателем Кубка России.

— Как будете задействовать футболистов, которые приехали после Кубка России? Они уже в общей группе или по какой‑то индивидуальной программе будут заниматься?

— Естественно, они не в общей группе. Всё индивидуально, будем постепенно и планово подготавливать их к матчу. Мы завтра тренируемся здесь ещё утром и вылетаем в Каир. Предыгровая тренировка будет уже на стадионе непосредственно перед матчем. И сам матч – 28 мая.

— Ребята воодушевлены таким классным соперником?

— Да, все об этом говорят. Участник чемпионата мира. Не так много у нас таких матчей, когда команда должна быть уже в боевом составе, в готовности, потому что не за горами старт чемпионата мира. Я уверен, что будет полный стадион. И такой ажиотаж как раз нужен нашим ребятам, чтобы попробовать себя на фоне хорошего соперника. Давно мы не играли с такими командами, не в домашней обстановке, — сказал Писарев в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».