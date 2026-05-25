В «Родине» опровергли информацию об интересе к Александру Кокорину

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил слухи об интересе клуба к бывшему нападающему «Ариса» «Спартака», «Зенита» и национальной команды России Александру Кокорину.

«Сейчас идут разговоры об очень многих уважаемых футболистах с громким именем, которых сватают в «Родину». Ни с одним из таких мы переговоров не ведём. Мы не гонимся за статусом — у нас очень перспективная и быстрая атака, который мы доверяем. На данный момент все разговоры об Александре Кокорине или Артёме Дзюбе не соответствуют действительности», — сказал Зинин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Владимиром Четвериком.