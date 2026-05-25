Гарри Кейн поздравил «Тоттенхэм» с сохранением места в АПЛ после победы над «Эвертоном»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поздравил свой бывший клуб «Тоттенхэм» с успешным завершением сезона в английской Премьер-лиге.

«Тоттенхэм» избежал вылета из АПЛ, одержав победу над «Эвертоном» со счётом 1:0 в 38-м, заключительном туре чемпионата. Лондонцы заняли 17-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко по итогам 38 матчей. Отрыв от зоны вылета составил два очка.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Пальинья – 43'    

«Поздравляю всех в клубе, особенно болельщиков — великолепная борьба и результат в заключительный день!» — говорится в сообщении Кейна в соцсети.

Гарри Кейн выступал за «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года по август 2023 года. За это время он трижды признавался лучшим игроком года в клубе — в 2015, 2021 и 2023 годах.

