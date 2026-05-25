Кварацхелия назвал одно из самых сильных качеств «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия назвал одно из самых сильных качеств парижского клуба.

«Я думаю, что единство – это одна из самых сильных сторон команды. Мы рады играть вместе, чувствуется невероятное сплочение, и мы знаем, что если будем бороться друг за друга и играть в привычный для себя футбол, то сможем победить кого угодно», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт клуба.

По итогам завершившегося сезона во французской Лиге 1 «ПСЖ» стал чемпионом страны. Команда набрала 76 очков в 34 матчах.

В финале Лиги чемпионов парижскому клубу предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена».