Камавинга летом не намерен покидать «Реал» — Marca

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не планирует ближайшим летом покидать свою нынешнюю команду. Об этом сообщает Marca.

Футболист не собирается летом контактировать с другими клубами на предмет возможного сотрудничества, вместо этого он желает изменить своё положение в «Реале». Отмечается, что у хавбека по-прежнему хорошие взаимоотношения с президентом «лос бланкос» Флорентино Пересом.

В прошедшем сезоне Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.