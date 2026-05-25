Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камавинга летом не намерен покидать «Реал» — Marca

Камавинга летом не намерен покидать «Реал» — Marca
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не планирует ближайшим летом покидать свою нынешнюю команду. Об этом сообщает Marca.

Футболист не собирается летом контактировать с другими клубами на предмет возможного сотрудничества, вместо этого он желает изменить своё положение в «Реале». Отмечается, что у хавбека по-прежнему хорошие взаимоотношения с президентом «лос бланкос» Флорентино Пересом.

В прошедшем сезоне Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android