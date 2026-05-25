Экс-защитник «Спартака» Хлестов назвал лучший способ восстановления после матчей

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал лучший способ восстановления после игр.

— Самое идеальное восстановление после тяжёлого матча?

— Пиво.

— Это лучшее восстановление после матча. А лучшее восстановление после восстановления?

— Пиво. Пять лет назад, когда мы приехали на стадион, сыграли ветеранскую игру. Приходим, а там пицца стоит. Я спрашиваю: «А чего пицца?» Мне: «Ну, надо углеводы восстановить». Говорю: «Да ладно! Я пока ящик пива не выпью, у меня углеводы не пойдут». Когда мы игру сыграем, у меня просто сил нет, мне надо просто что-то выпить, пиво. Ты теряешь энергию, — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Хлестов выступал за «Спартак» с 1989 по 2000 год, а также в 2002 году. В составе красно-белых защитник семь раз выигрывал чемпионат России и четырежды завоёвывал Кубок страны.