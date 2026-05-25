Эрик Гарсия прокомментировал возвращение в сборную Испании спустя четыре года

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия подвёл итоги четырёхлетнего периода после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Декабрь 2022 года, вылет с чемпионата мира в Катаре. Тогда я в последний раз надевал футболку сборной Испании.

С тех пор мне пришлось принять множество решений и усердно работать, не привлекая лишнего внимания, чтобы стать лучше — и на поле, и за его пределами, — чтобы вернуться в игру и бороться за всё вместе со своим клубом. И спустя четыре года появляется шанс пережить свой второй чемпионат мира.

Я готов и мотивирован как никогда — чтобы бороться за всё с этой командой игроков. И я благодарен всем, кто поддерживает меня и помогает становиться лучше с каждым днём!» — говорится в сообщении Гарсии в соцсети.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Испании сыграет в группе H с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

