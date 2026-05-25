Массимилиано Аллегри, спортивный и генеральный директора уволены из «Милана»

«Милан» уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

«На протяжении большей части сезона мы занимали две верхние строчки в Серии А, имея реальные шансы побороться за скудетто. Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а вчерашнее досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал.

Настало время перемен и всесторонней реорганизации футбольных операций. С сегодняшнего дня мы расстаёмся с генеральным директором Джорджо Фурлани, спортивным директором Игли Таре, главным тренером Массимилиано Аллегри и техническим директором Джеффри Монкадой. Мы благодарим каждого из них за их усердную работу и преданность «Милану» на протяжении всего периода их работы», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

После 38 матчей чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке — вне зоны Лиги чемпионов.

