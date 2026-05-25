«Осуществится моя детская мечта». Вирц — о выступлении на чемпионате мира — 2026

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц поделился эмоциями от включения в заявку бундестим на чемпионат мира — 2026.

«Нет ничего более значимого, чем чемпионат мира: именно об этом ты мечтаешь в детстве. Если у меня будет возможность сыграть на ближайшем турнире, что вполне вероятно, то осуществится моя детская мечта. Я мог поехать и на предыдущее мировое первенство, но получил травму. Турнир этого года состоится в оптимальное для меня время, поскольку я чувствую себя просто замечательно. Не могу дождаться!» — приводит слова Вирца официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе E с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.