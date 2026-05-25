«Один из самых тяжёлых дней в карьере». Хавбек «Вест Хэма» Соучек — о вылете из АПЛ

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек прокомментировал вылет команды из английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» завершили сезон на 18-м месте с 39 очками, одержав 10 побед, девять раз сыграв вничью и потерпев 19 поражений.

«Это один из самых тяжёлых дней в моей футбольной карьере. Я глубоко огорчён из‑за наших болельщиков, из‑за всех в клубе — и из‑за того, что это значит после семи лет в клубе и в Премьер‑лиге. Вы заслуживали от нас большего. Спасибо, что были с нами даже в самые трудные моменты.

Я искренне верю, что семья «Вест Хэма» останется единой и верной в это непростое время — как всегда было раньше. Теперь наша задача — отреагировать должным образом: работать усерднее, чем когда‑либо, и бороться за то, чтобы вернуть «Вест Хэм» туда, где он должен быть», — написал Соучек в соцсети.

По итогам сезона, помимо «Вест Хэма», АПЛ покинули «Бёрнли» и «Вулверхэмптон». Места этих команд в следующем сезоне займут «Ковентри Сити», «Ипсвич Таун» и «Халл Сити».

