Доку посвятил пост Гвардиоле, Стоунзу и Силве, покинувшим «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку в соцсетях посвятил пост тренеру Хосепу Гвардиоле, защитнику Джону Стоунзу и полузащитнику Бернарду Силве, которые по окончании сезона-2025/2026 покинули команду.

«Три незабываемых сезона вместе. С моего самого первого дня в клубе я научился у вас очень многому: на поле, во время тренировок и в раздевалке. Я благодарен за то, что у меня была возможность разделить все эти моменты с вами.

Спасибо за воспоминания, уроки и трофеи, которые мы завоевали вместе. Я очень рад, что разделил всё это с такими легендами!» — сказано в публикации Доку.

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» выиграл с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.

Джон Стоунз выступал за небесно-голубых с 2016 года, в 295 матчах за клуб защитник забил 19 голов и отдал девять голевых передач. Бернарду Силва играл за эту команду с 2017-го, в 460 встречах он забил 76 голов и отдал 77 ассистов.

