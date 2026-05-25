Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хлестов: Червиченко развалил «Спартак»

Дмитрий Хлестов: Червиченко развалил «Спартак»
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал бывшего президента красно-белых Андрея Червиченко главным виновником ухудшения спортивных результатов команды.

— Считаете ли вы, что руководство развалило «Спартак»?
— Да. Президент. Червиченко. Он тоже меня убрал из «Спартака».

— Кто развалил «Спартак»?
— Я думаю, что Червиченко развалил «Спартак», потому что с него всё началось. Убрал Романцева. Ну, с него всё началось. Кто ещё там был? — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Червиченко руководил «Спартаком» с мая 2002 по 2004 год. Весной 2004 года функционер продал контрольный пакет акций «Спартака» Леониду Федуну, являвшемуся на тот момент вице-президентом «Лукойла».

Материалы по теме
Дмитрий Хлестов назвал условие, при котором «Спартак» станет чемпионом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android