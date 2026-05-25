Дмитрий Хлестов: Червиченко развалил «Спартак»

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал бывшего президента красно-белых Андрея Червиченко главным виновником ухудшения спортивных результатов команды.

— Считаете ли вы, что руководство развалило «Спартак»?

— Да. Президент. Червиченко. Он тоже меня убрал из «Спартака».

— Кто развалил «Спартак»?

— Я думаю, что Червиченко развалил «Спартак», потому что с него всё началось. Убрал Романцева. Ну, с него всё началось. Кто ещё там был? — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Червиченко руководил «Спартаком» с мая 2002 по 2004 год. Весной 2004 года функционер продал контрольный пакет акций «Спартака» Леониду Федуну, являвшемуся на тот момент вице-президентом «Лукойла».