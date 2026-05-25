«Видеть клуб на вершине — один из самых гордых моментов». Мартинелли — о победе в АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился размышлениями о завоевании титула чемпиона английской Премьер‑лиги сезона‑2025/2026.

«После почти семи лет в этом клубе сложно подобрать слова, чтобы выразить, что значит для меня этот момент. Я пришёл в клуб в 18 лет: вдали от дома, едва владея языком, пытаясь адаптироваться к совершенно новой культуре и новой жизни — и всё это ради мечты, которая тогда казалась невероятно большой. Я не знал точно, что ждёт меня в будущем, но твёрдо решил отдать всё ради этого клуба.

Мы не просто создали команду — мы построили семью, сформировали самобытность и дали болельщикам то, во что они снова могли поверить. Видеть клуб там, где ему положено быть, — один из самых гордых моментов в моей карьере.

Хочу поблагодарить свою семью, всех в клубе: персонал, моих товарищей по команде и каждого, кто трудится за кулисами. Но самое главное — спасибо болельщикам. Ваши поддержка, терпение и любовь на протяжении всех этих лет не остались незамеченными. Вы были с нами в трудные моменты, и этот титул принадлежит вам в той же степени, что и кому‑либо ещё.

Этот клуб изменил мою жизнь. Я всегда буду благодарен за честь носить эту футболку», — говорится в сообщении Мартинелли в соцсети.