«Зенит» объявил о завершении сотрудничества с Арсеном Адамовым

Защитник «Зенита» и сборной России Арсен Адамов покинул команду из Санкт-Петербурга по окончании трудового соглашения.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Арсен!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». На взрослом уровне футболист также защищал цвета команды из Грозного. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Урал» и «Оренбург». За петербуржцев Адамов выступал с 2022 года, за это время он принял участие в 30 матчах за клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых защитник трижды стал чемпионом России и выиграл два Суперкубка страны.