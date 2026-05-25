Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил о завершении сотрудничества с Арсеном Адамовым

«Зенит» объявил о завершении сотрудничества с Арсеном Адамовым
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной России Арсен Адамов покинул команду из Санкт-Петербурга по окончании трудового соглашения.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Арсен!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». На взрослом уровне футболист также защищал цвета команды из Грозного. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Урал» и «Оренбург». За петербуржцев Адамов выступал с 2022 года, за это время он принял участие в 30 матчах за клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых защитник трижды стал чемпионом России и выиграл два Суперкубка страны.

Материалы по теме
РФС поздравил «Зенит» с наступившим 101-летием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android