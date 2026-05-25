Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Елагин объяснил отсутствие Фодена, Палмера и Александер-Арнольда в заявке Англии на ЧМ

Елагин объяснил отсутствие Фодена, Палмера и Александер-Арнольда в заявке Англии на ЧМ
Комментарии

Комментатор Александр Елагин поделился мнением о невключении полузащитников Филипа Фодена («Манчестер Сити») и Коула Палмера («Челси»), а также защитника Трента Александер-Арнольда («Реал») в заявку сборной Англии на чемпионат мира — 2026.

«Я уже отвечал на вопрос о заявке Тухеля чуть выше. Но, если конкретно по Фодену и Палмеру: Фоден после феноменального сезона-2023/2024, когда он был признан лучшим игроком в трёх номинациях, крайне слабо провёл два последующих (там были и травмы, и причины личного характера). Палмера постоянно мучила хроническая травма паха, и потом он явно сник после ухода Марески, при котором показывал временами выдающуюся игру. Трент Александер-Арнольд провёл в Ла Лиге лишь 21 матч, из которых только 14 — в старте, так и не став основным в «Реале». Решения Тухеля логичны в свете поставленной перед ним задачи — обязательная победа на ЧМ», — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android