«Для меня честь и привилегия». Гави — о попадании в заявку сборной Испании на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави высказался о попадании в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Это воплощение мечты — получить возможность выступить на своём втором чемпионате мира, представляя свою страну! Однако на этот раз ощущения будут иными — после всех трудностей, после того, как за три года я дважды падал и поднимался вновь.

Но уверяю вас: я отдам всё, что у меня есть, чтобы мы смогли привезти Кубок мира на родину. Для меня честь и привилегия быть в числе 26 игроков сборной, и мы заставим вас испытать такую же гордость! Вперёд, Испания!» — приводит слова Гави журналист Решад Рахман в соцсети.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Испании сыграет в группе H с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

