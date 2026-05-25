«Охренеть!» Генич — о судействе Танашева в прошедшем сезоне РПЛ и Суперфинале КР

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о судействе арбитра Инала Танашева в прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

«Инал Танашев – это не шаг года, это прыжок года! Потому что до этого сезона о нём никто не знал, и за один сезон он убедил Мажича (глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. – Прим. «Чемпионата»), что он достоин работать топовые матчи РПЛ и финал Кубка. Охренеть! Даже все карточки, которые он раздал, они все были по делу», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

