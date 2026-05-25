Ледяхов: работу Карседо в «Спартаке» можно оценить на твёрдую четвёрку с плюсом

Российский тренер и экс‑игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера команды. 24 мая красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, одолев в решающем матче турнира «Краснодар» (1:1; 4:3 пен.). По итогам сезона-2025/2026 Мир РПЛ столичный клуб занял четвёртое место.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Пока Карседо очень неплохо выглядит в «Спартаке». Когда он пришёл, команда начала бороться за третье место, хотя было потеряно много очков. «Спартак» почти достал бронзу, но немножко не повезло. Выиграли Кубок России — второй по значимости турнир в стране. Работу Карседо можно безоговорочно оценить на твёрдую четвёрку с плюсом», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

