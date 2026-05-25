Опубликована заявка сборной Колумбии на чемпионат мира — 2026

Колумбийская федерация футбола на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Камило Варгас («Атлас»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»).

Защитники: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Йерри Мина («Кальяри»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Джон Лукуми («Болонья»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хоан Мохика («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»).

Полузащитники: Ричард Риос («Бенфика»), Хефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Густаво Пуэрта («Расинг Сантандер»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Джон Арьяс («Палмейрас»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Хуан Камило Портилья («Атлетико Паранаэнсе»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Луис Суарес («Спортинг»), Карлос Гомес («Васко да Гама»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»).

На чемпионате мира — 2026 сборная Колумбии K сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана.