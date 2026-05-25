Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной Колумбии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной Колумбии на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Колумбийская федерация футбола на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Камило Варгас («Атлас»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»).

Защитники: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Йерри Мина («Кальяри»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Джон Лукуми («Болонья»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хоан Мохика («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»).

Полузащитники: Ричард Риос («Бенфика»), Хефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Густаво Пуэрта («Расинг Сантандер»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Джон Арьяс («Палмейрас»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Хуан Камило Портилья («Атлетико Паранаэнсе»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Луис Суарес («Спортинг»), Карлос Гомес («Васко да Гама»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»).

На чемпионате мира — 2026 сборная Колумбии K сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android