«Тоттенхэм» планирует подписать голкипера «Бенфики» Трубина — A Bola

«Тоттенхэм» планирует подписать голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в летнее трансферное окно, сообщает A Bola.

Трубин ранее работал с главным тренером «шпор» Роберто Де Дзерби, когда специалист возглавлял «Шахтёр». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2028 года.

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот гол помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте.

В прошедшем сезоне Трубин сыграл за «Бенфику» 51 встречу во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 25 млн.