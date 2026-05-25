Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия ответил на вопрос о предстоящем матче «ПСЖ» с «Арсеналом» в финале ЛЧ

Кварацхелия ответил на вопрос о предстоящем матче «ПСЖ» с «Арсеналом» в финале ЛЧ
Комментарии

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором парижскому клубу предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Часто говорят, что защитить титул очень сложно. А для вас и ваших товарищей по команде это непросто?
— Да, я думаю, это действительно сложно, как мы уже видели. У нас было много встреч, где нам приходилось бороться до конца, и мы обыграли ряд очень сильных команд. Конечно, это сложно, но у нас много качественных игроков. У нас есть игроки, которые могут всё, поэтому я думаю, что нам просто нужно поверить в себя и отдать всё, чтобы выиграть этот трофей, — приводит слова Кварацхелии официальный сайт клуба.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлого года парижский клуб разгромил «Интер» (5:0).

Материалы по теме
Кварацхелия назвал одно из самых сильных качеств «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android