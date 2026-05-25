Кварацхелия ответил на вопрос о предстоящем матче «ПСЖ» с «Арсеналом» в финале ЛЧ

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором парижскому клубу предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена».

— Часто говорят, что защитить титул очень сложно. А для вас и ваших товарищей по команде это непросто?

— Да, я думаю, это действительно сложно, как мы уже видели. У нас было много встреч, где нам приходилось бороться до конца, и мы обыграли ряд очень сильных команд. Конечно, это сложно, но у нас много качественных игроков. У нас есть игроки, которые могут всё, поэтому я думаю, что нам просто нужно поверить в себя и отдать всё, чтобы выиграть этот трофей, — приводит слова Кварацхелии официальный сайт клуба.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлого года парижский клуб разгромил «Интер» (5:0).