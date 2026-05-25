«Лилль» решил не продлевать контракт с главным тренером Бруно Женезио по итогам сезона

Французский футбольный клуб «Лилль» объявил о решении не продлевать сотрудничество с главным тренером Бруно Женезио по итогам сезона-2025/2026, сообщается на официальной странице команды в соцсети Х.

Под руководством Женезио «Лилль» завершил текущий сезон на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 61 очко. «Доги» обеспечили себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Лилль» уже начал поиск потенциальной замены Женезио. Основным кандидатом на эту должность рассматривается Стефан Дюмон из «Труа». Однако он вряд ли покинет клуб, так как только что вывел его в Лигу 1. Другим вариантом является Тьяго Мотта, который ранее работал в «Ювентусе». В то же время «Марсель» или «Ницца» могут стать следующими пунктами в карьере Женезио.