Вирц поделился воспоминаниями о своём первом увиденном чемпионате мира

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц поделился воспоминаниями о своём первом чемпионате мира, за которым он следил в детстве.

«Думаю, это был турнир 2010 года: по крайней мере, это первый чемпионат мира, который я помню как следует. Я смотрел матчи с друзьями или среди толпы на улице. Чемпионат мира — это фантастическое событие: он объединяет множество разных стран, и в Германии всегда царит по-настоящему классная атмосфера, вся страна поддерживает национальную команду», — приводит слова Вирца официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе E с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.