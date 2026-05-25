Златан Ибрагимович и Тайсон Фьюри рассматривают покупку английского клуба — The Sun

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и шведский экс-футболист Златан Ибрагимович могут стать владельцами английского футбольного клуба «Моркам», сообщает The Sun.

По информации источника, идея о приобретении клуба возникла после встречи двух спортсменов в Польше, где они работали над рекламной кампанией, связанной с чемпионатом мира по футболу. В ходе разговора обсуждались возможность покупки клуба и дальнейшее развитие проекта.

Согласно источникам, помимо приобретения команды, Фьюри и Ибрагимович планируют запустить документальный сериал на Netflix под предварительным названием «Взлёт Моркама». Этот проект может повторить успех «Рексема», который стал одним из самых обсуждаемых клубов Англии после того, как его приобрели голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

У Фьюри есть личная связь с «Моркамом», так как он живёт в городе, где базируется клуб, а его тренировочная база расположена на стадионе команды. У него также есть опыт работы с Netflix благодаря семейному проекту «Дома с Фьюри».