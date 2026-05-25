Флориан Вирц: сборная Германии 2014 года была невероятной

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц рассказал, как поддерживал бундестим во время чемпионата мира — 2014, который немецкая национальная команда выиграла.

«В то время профессиональный футбол для меня был ещё очень далёкой перспективой, я понятия не имел, получится ли у меня, поэтому наслаждался тем периодом исключительно как болельщик. Вся моя семья собралась вместе, чтобы посмотреть финал. Эта команда была невероятной, особенно их настрой. То, как они выступили в финале и дошли до победы, вызывало восхищение. Конечно, мы бы хотели пойти по их стопам, но это легче сказать, чем сделать. Я очень уважаю тех игроков, которые дошли до конца в 2014 году», — приводит слова Вирца официальный сайт ФИФА.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе E с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.