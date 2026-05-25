Генич назвал главную причину плохих результатов ЦСКА в весенней части РПЛ

Известный российский комментатор Константин Генич назвал главную причину неудовлетворительных результатов ЦСКА в весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

— Провал весны из-за того, что он [Фабио Челестини] пошёл в раздевалку после 0:4 (в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — Прим. «Чемпионата»).

— Конфликт с Мойзесом?
— Да. Мне кажется, в тот момент команду надо было оставить наедине, без тренера и дать им выяснить отношения без него.

Если бы Матеус Рейс и Жоао Виктор были бы сразу, потому что они позже пришли… Если бы они сразу были и понимали требования Челестини, то, наверное, проблем было бы меньше. Но когда он с листа начал их бросать, а они привыкли вообще к другому футболу, то «напривозили». Однако они оказались в ситуации, когда им сказали: «На мастерстве выезжай!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице.

