Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги сезона-2025/2026

Ла Лига на своём официальном сайте опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста по итогам чемпионата Испании сезона-2025/2026.

Кандидаты на звание лучшего футболиста Ла Лиги сезона-2025/2026:

Ламин Ямаль («Барселона»);
Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
Ведат Мурики («Мальорка»);
Пабло Форнальс («Бетис»);
Николя Пепе («Вильярреал»).

Обладатель награды будет определён по итогам голосования болельщиков, экспертов и капитанов команд.

Ранее Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром по итогам сезона в чемпионате Испании. Француз забил 25 голов в 31 матче. Ведат Мурики занял второе место в рейтинге, забив 23 мяча. Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги. Вингер отдал 11 результативных передач за 28 встреч.

Материалы по теме
