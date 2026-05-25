«Всё произошло так быстро и необычно». Артета — о чемпионстве «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула по итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Это потрясающее чувство. Я несколько раз пытался дойти до этого момента, однако даже не мог себе представить, что он будет таким масштабным, таким прекрасным, и что я увижу столько радости и гордости среди всех людей и наших сторонников.

Думаю, это нужно будет ещё переосмыслить, потому что всё произошло так быстро и так необычно. Но я действительно хочу насладиться этим моментом, хотя бы сегодня. Завтра мы начнём подготовку к финалу в Будапеште, и я с нетерпением жду возможности написать новую главу в истории нашего клуба.

В какой-то момент я думал, что мы выиграем на стадионе «Эмирейтс», но всё произошло совершенно не так, как все ожидали. Было просто волшебно находиться рядом с игроками, со своей семьёй и иметь время для размышлений.

Сегодня мы снова это пережили. После финала Лиги чемпионов у нас также состоится парад, это незабываемый момент. Мы собираемся направить всю эту энергию, позитивный настрой и уверенность, которые у нас есть, на игру в Будапеште и одержать победу», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

