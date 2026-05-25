Тренер «Астон Виллы» Эмери: мы замечательно завершили сезон, просто фантастика

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 38-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1) и подвёл итоги сезона для своей команды.

«Сегодняшний матч стал для нас ещё одним полезным опытом: в первом тайме мы проигрывали 0:1, и у нас совершенно не было шансов, но мы победили. Второй тайм полностью изменил ход встречи: мы доминировали, забивали голы, создавали моменты, и в итоге добились результата, что действительно здорово — завершить сезон так, как мы и заслужили. В течение сезона были и взлёты, и падения, и я думаю, что игроки и болельщики заслуживают того, чтобы испытывать те же чувства, что и мы.

Просто фантастика, потрясающе. Мы замечательно завершили сезон, а Премьер-лига — самый главный элемент этого. Мы финишировали четвёртыми, добились успеха в Лиге Европы и вышли в Лигу чемпионов, а также на старте сезона обыграли несколько команд, которые в большей степени претендовали на высокое место в турнирной таблице, чем мы.

Мы ведём фантастическую работу, то, как мы завершили матч победой над «Ливерпулем» дома на прошлой неделе и сегодня над «Манчестер Сити» на выезде, просто потрясающе. А ещё мы набрали 65 очков. Поздравляю игроков, поздравляю клуб, каждого работника. Поздравляю и болельщиков, они тоже были здесь, на стадионе. А Лига Европы – это трофей, завоёванный спустя долгое время, и, конечно же, это то, что заставляет нас очень гордиться проделанной работой», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба из Бирмингема.