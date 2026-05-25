«Реал» рассматривает возможность трансфера Холанда после ухода Гвардиолы — The Sun

Мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Испанский клуб может активизировать свои попытки заполучить норвежского игрока после ухода тренера Хосепа Гвардиолы из английского клуба. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, руководство «Реала» готово воспользоваться любым признаком того, что один из лучших нападающих мира рассматривает возможность смены обстановки. Сообщается, что ещё до официального объявления об уходе Гвардиолы Холанд уже выражал недовольство своей ролью в команде. Однако любая потенциальная сделка будет чрезвычайно сложной. В январе 2025 года норвежский нападающий подписал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», который связывает его с клубом до 2034 года.

Тем не менее источники в Испании считают, что смена тренера может существенно повлиять на планы игрока на будущее. В случае, если Холанд решит покинуть «Манчестер Сити», «Реал» готов предложить ему выгодные условия.