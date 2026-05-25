«Тоттенхэм» согласовал трансфер защитника «Борнмута» Сенеси — Скира

Лондонский «Тоттенхэм» достиг соглашения с 29-летним защитником «Борнмута» Маркосом Сенеси, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, Сенеси перейдёт в «Тоттенхэм» в качестве свободного агента и подпишет контракт до 2030 года с зарплатой € 5 млн в год.

Сенеси начал свою карьеру в «Фейеноорде», откуда в 2022 году перебрался в «Борнмут» за € 15 млн. За время выступления за клуб аргентинец провёл 128 матчей, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

На данный момент рыночная стоимость Сенеси, согласно данным Transfermarkt, составляет € 22 млн.