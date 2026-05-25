Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» согласовал трансфер защитника «Борнмута» Сенеси — Скира

«Тоттенхэм» согласовал трансфер защитника «Борнмута» Сенеси — Скира
Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» достиг соглашения с 29-летним защитником «Борнмута» Маркосом Сенеси, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, Сенеси перейдёт в «Тоттенхэм» в качестве свободного агента и подпишет контракт до 2030 года с зарплатой € 5 млн в год.

Сенеси начал свою карьеру в «Фейеноорде», откуда в 2022 году перебрался в «Борнмут» за € 15 млн. За время выступления за клуб аргентинец провёл 128 матчей, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

На данный момент рыночная стоимость Сенеси, согласно данным Transfermarkt, составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android