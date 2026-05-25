«Персонажа басни Крылова напоминает». Бердыев — о словах Талалаева про Де Дзерби

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев оценил высказывание наставника «Балтики» Андрея Талалаева про итальянского специалиста, возглавляющего «Тоттенхэм», Роберто Де Дзерби.

– Андрей Талалаев говорил, что ваш любимец Роберто Де Дзерби себя исчерпал.
– Ему прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. В какой-то степени персонажа басни Крылова напоминает.

Если о работе Де Дзерби говорит Гвардиола… Где Талалаев и где Гвардиола, – сказал Курбан Бердыев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

Ранее Талалаев высказался об иностранных тренерах, назвав Де Дзерби переоценённым, с созданным ажиотажем.

