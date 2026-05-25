«Ливерпуль» готовит предложение по 16-летнему полузащитнику «Герты» — Плеттенберг

Английский «Ливерпуль» планирует сделать официальное предложение немецкой «Герте» по 16-летнему опорному полузащитнику Кеннету Айгхорну. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети.

По информации источника, скауты «Ливерпуля» внимательно следили за игрой Айгхорна в текущем сезоне и остались под большим впечатлением от его выступлений. Клуб из Берлина осознаёт, что удержать молодого игрока будет непросто, и готов отпустить его за € 12 млн.

В этом сезоне Кеннет Айгхорн провёл 20 матчей за «Герту», забив два гола. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

