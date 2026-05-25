Писарев: не заметил печали в глазах Агкацева и Кривцова. Все их мысли — о матчах сборной

Тренер сборной России Николай Писарев сообщил, что футболисты «Краснодара» Станислав Агкацев и Никита Кривцов прибыли в расположение национальной команды в хорошем настроении. Это заявление было сделано после того, как «Краснодар» в воскресенье, 24 мая, уступил «Спартаку» в серии пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России (1:1; 4:3 пен.). Команда по итогам сезона-2025/2026 заняла второе место в Мир РПЛ.

«Я пообщался с Агкацевым и Кривцовым. Уже всё пережито вчера. Футбол — это такая вещь, такой спорт, как и любой другой, наверное… Да, вчера присутствовали драма и горечь от поражения, но сегодня ребята уже в хорошем настроении. Все улыбаются, все товарищи по команде их встретили. Я не заметил какой‑то печали в глазах. Всё, они уже идут вперёд. Они в расположении сборной, в экипировке сборной. Поэтому все их мысли — о матчах [сборной]», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В мае и июне сборная России проведёт товарищеские игры с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.