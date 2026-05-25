Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл уволен с поста главного тренера «Портленд Тимберс». Об этом сообщает официальный сайт клуба из штата Орегон.

Невилл возглавил «Портленд Тимберс» в ноябре 2023 года. С тех пор американская команда под руководством специалиста одержала 27 побед, 31 раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения. На данный момент клуб с 14 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции МЛС. Предыдущим местом работы Невилла был «Интер Майами». В роли помощника тренер также работал в сборной Канады.

На протяжении своей истории «Портленд Тимберс» один раз брал Кубок МЛС.