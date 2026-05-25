Генич предположил, почему Игнашевич не сможет возглавить ЦСКА

Известный российский комментатор Константин Генич предположил, почему бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич не сможет возглавить армейский клуб.

— Я думаю, что у Сергея Николаевича есть вопросики к Игорю Владимировичу [Акинфееву]. Мне так кажется, что у них отношения не очень простые. Пока Игорь в ЦСКА… мне так кажется, они бы к Игнашевичу давно пришли, если бы ситуация была другая. Я могу только предполагать.

— А Игорь сам не может быть в следующем сезоне?

— Да ну, нет. Агония агонией, но давай уже с ума не сходить. Можно Алексея Березуцкого вернуть, Элвера Рахимича, Гусев сейчас освободился, он тоже легенда ЦСКА, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе армейского клуба он стал пятикратным чемпионом России.