Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич предположил, почему Игнашевич не сможет возглавить ЦСКА

Генич предположил, почему Игнашевич не сможет возглавить ЦСКА
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич предположил, почему бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич не сможет возглавить армейский клуб.

— Я думаю, что у Сергея Николаевича есть вопросики к Игорю Владимировичу [Акинфееву]. Мне так кажется, что у них отношения не очень простые. Пока Игорь в ЦСКА… мне так кажется, они бы к Игнашевичу давно пришли, если бы ситуация была другая. Я могу только предполагать.

— А Игорь сам не может быть в следующем сезоне?
— Да ну, нет. Агония агонией, но давай уже с ума не сходить. Можно Алексея Березуцкого вернуть, Элвера Рахимича, Гусев сейчас освободился, он тоже легенда ЦСКА, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе армейского клуба он стал пятикратным чемпионом России.

Материалы по теме
«Охренеть!» Генич — о судействе Танашева в прошедшем сезоне РПЛ и Суперфинале КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android